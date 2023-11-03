В интернете опубликована видеозапись уничтожения переправы ВСУ в районе Купянска. Боевики возводили, чтобы перебраться на другой берег, однако ВС РФ ударом авиации пресекли эту попытку.

Для атаки были использованы две авиабомбы ФАБ-500, которые моментально разнесли переправу. Сейчас снабжение украинских подразделений на левом берегу Оскола практически невозможно. Инженерные войска ВСУ пытаются судорожно создавать альтернативные конструкции, однако они не дают возможности ни перебрасывать через реку дополнительные силы, ни переправлять боеприпасы, вооружение и технику.

Теперь ВСУ вынуждены снабжать войска в объезд через населенный пункт Боровое по дороге, на которой отсутствуют населенные пункты. Это лишает их возможности прикрываться гражданским населением, а российской артиллерии позволяет громить колонны с военными грузами, не подвергая риску мирных жителей.