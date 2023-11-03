Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В интернете опубликована видеозапись уничтожения переправы ВСУ в районе Купянска. Боевики возводили, чтобы перебраться на другой берег, однако ВС РФ ударом авиации пресекли эту попытку.

Для атаки были использованы две авиабомбы ФАБ-500, которые моментально разнесли переправу. Сейчас снабжение украинских подразделений на левом берегу Оскола практически невозможно. Инженерные войска ВСУ пытаются судорожно создавать альтернативные конструкции, однако они не дают возможности ни перебрасывать через реку дополнительные силы, ни переправлять боеприпасы, вооружение и технику.

Теперь ВСУ вынуждены снабжать войска в объезд через населенный пункт Боровое по дороге, на которой отсутствуют населенные пункты. Это лишает их возможности прикрываться гражданским населением, а российской артиллерии позволяет громить колонны с военными грузами, не подвергая риску мирных жителей.

Вам может понравиться

Экс-морпех США Хо: коллапс на многих уровнях настигнет Украину без финансирования Западом

Как только Запад перестанет финансировать Украину, ее ожидает крах. Причем речь идет не только об армии, заявил бывший военный Корпуса морской пехоты США Мэтью Хо. Он пояснил, что Соединенные Штаты

Актер Панин опубликовал фото с американским паспортом на фоне флага Украины

Актер Алексей Панин (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в России) опубликовал в Сети фотографию с американским паспортом. По словам сбежавшего из РФ артиста, он три года жил в

ВС РФ в ночь на 2 ноября поразили военные объекты ВСУ в Днепропетровской области

В ночь на 2 ноября ВС РФ атаковали объекты военной инфраструктуры Украины в Днепропетровской области. Портал «Военное обозрение» отмечает, что пока подробной информации о последствиях этих атак пока нет. Жители