В ноябре российские телеканалы порадуют зрителей новыми и интересными сериалами, среди которых каждый сможет найти для себя историю по душе.

Так, поклонникам исторического жанра понравится сериал «Троцкий» о жизни знаменитого политического деятеля. Создатели фильма отмечают, что это художественная история, поэтому рассчитывать на полное совпадение всех исторических деталей не стоит. В главной роли – Константин Хабенский, картина выйдет на Первом канале.

В сериале «Разрешите обратиться», который выходит на телеканале ТНТ, главным персонажем будет обычный российский полицейский, который внезапно станет оборотнем. Причем совсем не тем, которых арестовывает служба внутренней безопасности.

Укушенный бешеной собакой опер получит уникальные способности – обостренное обоняние, ловкость и силу. Эти суперспособности он направит на разоблачение мэра города, погрязшего в коррупции.

Канал «Россия 1» представит четвертый сезон саги об императрице Екатерине Второй. Фильм «Екатерина. Фавориты» вернет зрителей в мир интриг и страстей, бушевавших при царском дворце в 1779 году.

Шестой сезон теледрамы «Скорая помощь» с Гошей Куценко на канале НТВ уже стартовал. Также порадует зрителей и телеканал СТС, который покажет комедию «Мама будет против». Сюжет хоть и банален, но интересен – парень пытается приударить за понравившейся ему девушкой, однако сталкивается с чрезвычайно сложным препятствием в виде ее матери.