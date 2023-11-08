В ноябре появилась информация о гибели в зоне проведения специальной военной операции режиссера и балетмейстера Рязанского музыкального театра Александра Сапрунова. Портал News.ru рассказал и о других знаменитостях, которых постигла та же судьба.

Так, только в мае текущего года выяснилось, что в 2022-м погиб бард и автор «Уральских пельменей» Игорь Истомин. Он длительное время считался пропавшим без вести. Артиста похоронили в Екатеринбурге со всеми почестями. Кроме того, его намеревались представить к государственной награде посмертно.

Из украинских звезд в зоне СВО погибли 31-летний актер Филипп Виннер, участник «Лиги смеха» Ярослав Гаркавло, которому было 26 лет, 33-летний Павел Ли, принимавший участие в адаптированной на Украине «Фабрике звезд».

В настоящий момент продолжают служить Коля Серга, которые ранее вел шоу «Орел и решка», основатель группы «Бумбокс» Андрей Хвыльнюк и актер Александр Печерица. Все они участвуют в боевых действиях в составе ВСУ.