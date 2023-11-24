Украинский сервис аналитики «Опендатабот» сообщил о 178 тысячах единиц оружия, которое было утеряно или украдено, передает издание «Царьград».

Такое количество огнестрельного оружия исчезло с момента начала конфликта на Украине. Отмечается, что это 30 процентов всего вооружения, которое находилось в распоряжении ВСУ.

В реестре утерянного и похищенного оружия, из которого и берет информацию сервис, указывается, что больше всего исчезло автоматов АК-74 и пистолетов Макарова.

«Опендатабот» также сообщает, что похищенными числятся лишь около 20% оружия. Остальные 80 процентов считаются утерянными.

Напомним, что в феврале 2022 года на Украине бесконтрольно раздавали оружие всем кому не лень, разрешив гражданским лицам владение ним. В столице государства Киеве жители получили 25 тысяч единиц огнестрельного вооружения и более миллиона патронов.