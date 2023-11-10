Видимыми симптомами рака поджелудочной железы могут быть резкая потеря веса, желтуха, расстройство пищеварения, потеря аппетита и темный цвет мочи. Об этом в беседе с РИАМО рассказал профессор, врач-онколог и хирург «СМ-Клиники» Валерий Егиев.

«Чаще всего рак поджелудочной железы протекает бессимптомно, поэтому его сложно заподозрить на ранних стадиях, когда лечение проходит легче и наиболее эффективно. Кроме того, его можно спутать с заболеваниями желчного пузыря, язвой желудка и диабетом. Но есть ряд симптомов, при которых обязательно необходимо пройти обследование», – сообщил врач-онколог.

По его словам, пройти обследование обязательно в случае жалоб на боли в правом подреберье и желтуху, которые сопровождаются резкой потерей веса (до 10-15 килограмм за 2-3 месяца) без видимых причин.