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Ольга Ярославская, занимающая пост уполномоченного по правам ребенка в Москве, написала в своем Телеграм-канале «Право на детство», что взяла под личный контроль ситуацию с детьми из частного детсада.

По словам основателя сети детских садов Smile Fish Ивана Сорокина, в открытый несколько месяцев назад частный детский сад открытого типа с проверкой пришел сначала участковый, а позже сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Через несколько дней сотрудники полиции, прибывшие в частный детский сад, доставили детей в отделение, поскольку у воспитателей на руках не оказалось документов на организацию детсада.

«При проверке у воспитателей не оказалось необходимых документов. Сотрудники полиции сочли, что дети находятся в опасном положении, в связи с чем приняли решение доставить малышей в ближайшее отделение полиции. В связи с этим возникает множество вопросов: “На каком основании дети были увезены из детского сада? Почему сотрудники полиции не передали детей законным представителям на территории детского сада, в комфортных для них условиях? Какая была необходимость перемещать малышей в отделение полиции? Почему родители были уведомлены постфактум? Зачем нужно было подвергать детей стрессу? Существовала ли реальная угроза их жизни и здоровью?”», – написала омбудсмен.

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