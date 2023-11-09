Ольга Ярославская, занимающая пост уполномоченного по правам ребенка в Москве, написала в своем Телеграм-канале «Право на детство», что взяла под личный контроль ситуацию с детьми из частного детсада.

По словам основателя сети детских садов Smile Fish Ивана Сорокина, в открытый несколько месяцев назад частный детский сад открытого типа с проверкой пришел сначала участковый, а позже сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Через несколько дней сотрудники полиции, прибывшие в частный детский сад, доставили детей в отделение, поскольку у воспитателей на руках не оказалось документов на организацию детсада.