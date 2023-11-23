Телеведущая Ольга Скабеева в своем тг-канале рассказала о работе с корреспондентом Борисом Максудовым. Она отметила, что он с гордостью делал каждый сюжет о российских военнослужащих, был добрым и веселым человеком.

По словам ведущей, она постоянно находилась на связи с журналистом, получала от него комментарии на программу «60 минут» от тех, кто смотрел ее на линии фронта.

«Записывал людей, которые передают привет из окопов. Не унывал. И говорил, что с гордостью делает сюжеты про армию. Очень светлый, очень добрый и очень веселый парень», – рассказала Скабеева, выразив также соболезнования родственникам погибшего корреспондента.

Напомним, Максудов получил ранения после атаки украинского беспилотника на группу журналистов в Запорожской области. Он потерял много крови и умер по пути в Джанкой в 6 часов утра 23 ноября.