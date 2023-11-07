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Супруга рэпера Джигана, блогер и модель Оксана Самойлова отправилась с семьей на Мальдивские острова. Вместе с мужем и детьми селебрити устроила фотосессию у Индийского океана.

На снимках дети Самойловой и Джигана позировали одежде молочного цвета, рэпер выбрал белую футболку и шорты, а модель остановилась на образе нежно-розового цвета – откровенном топе и длинной юбке макси с эффектным разрезом. На фото семья прогуливалась вдоль берега океана.

Поклонники похвалили фотографии Самойловой, но некоторые отметили недовольство звездных наследников. В частности, пользователи отметили «кислые» лица 6-летней Майи и 3-летнего Давида. Оксана подписала коллекцию снимков: «Как я люблю проводить отпуск с детьми».

«Почему дети такие недовольные?», – написал один из комментаторов. Другой задался вопросом, почему Оксана заставляет детей позировать на камеру. «Фото нужны только маме, отстаньте от детей, пусть бесятся», – зарезюмировал третий пользователь.

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