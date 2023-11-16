Первые слухи о тайном переезде певца Сергея Шнурова в Германию появились еще в прошлом году, когда об этом рассказал бывший участник рок-группы «Ленинград» Стас Барецкий. Однако на фоне рассмотрения уголовного дела о присвоении 5,5 миллионов рублей бывшей помощницей певца Анастасией Кулигиной всплыли подробности, подтверждающие факт переезда Шнурова в ФРГ. Об этом в своем материале сообщает «Комсомольская Правда».

«Они в Германии купили жилье. Шнуровы почти все время там живут. Здесь у них только обслуживающий персонал. То уезжают, то приезжают… В Германию дочь начала ездить год назад, в сентябре – октябре. Два раза точно была. Первый раз провела там неделю. Настя нанимала людей, чтобы мебель собирали и дом приводили в порядок. Окна чистили, все драили», – рассказала мама бывшей помощницы певца Валентина Кулигина.

По словам матери экс-помощницы, Шнуров перевез в свое новое жилье в Германии даже кошек. При этом певец хорошо относится к обслуживающему персоналу, а его новая супруга Ольга Абрамова, дочь уральского бизнесмена, меняет работников практически каждый месяц.