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Первые слухи о тайном переезде певца Сергея Шнурова в Германию появились еще в прошлом году, когда об этом рассказал бывший участник рок-группы «Ленинград» Стас Барецкий. Однако на фоне рассмотрения уголовного дела о присвоении 5,5 миллионов рублей бывшей помощницей певца Анастасией Кулигиной всплыли подробности, подтверждающие факт переезда Шнурова в ФРГ. Об этом в своем материале сообщает «Комсомольская Правда».

«Они в Германии купили жилье. Шнуровы почти все время там живут. Здесь у них только обслуживающий персонал. То уезжают, то приезжают… В Германию дочь начала ездить год назад, в сентябре – октябре. Два раза точно была. Первый раз провела там неделю. Настя нанимала людей, чтобы мебель собирали и дом приводили в порядок. Окна чистили, все драили», – рассказала мама бывшей помощницы певца Валентина Кулигина.

По словам матери экс-помощницы, Шнуров перевез в свое новое жилье в Германии даже кошек. При этом певец хорошо относится к обслуживающему персоналу, а его новая супруга Ольга Абрамова, дочь уральского бизнесмена, меняет работников практически каждый месяц.

«Они купили двух собак, им не понравились. Одну собаку дочь пристроила, потом вторую привезла к себе домой, – рассказывает мать девушки. – Камеры у них по всей квартире. Даже в туалете! Характер у его жены особенный. Персонал она почти каждый месяц выгоняла. Ко всему цеплялась. Просто человек всегда жил в большом достатке», – рассказала мать Кулигиной.

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