В зоне специальной военной операции появятся новые артиллерийские бригады большой мощности, сообщает издание «Известия» со ссылкой на собственные источники в Минобороны России.

Отмечается, что решение о создании этих подразделений принято после тщательного анализа опыта ведения боевых действий. Чтобы повысить огневую мощь, будут сформированы подразделения, имеющие на вооружении только крупнокалиберные артиллерийские установки.

Сейчас известно, что бригады вооружат 240-миллиметровыми самоходными минометами «Тюльпан», а также 203-мм самоходными гаубицами «Пион» и «Малка».

В составе новых бригад формируются также подразделения, имеющие в распоряжении беспилотные летательные аппараты. На них возлагается контрбатарейная борьба, обнаружение и корректировка целей, разведывательные полеты.