Глава общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой объяснил, почему украинские артиллеристы могли открыть огонь по боевикам националистического полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Герой России напомнил, что «азовцы» очень редко появляются на передовой. В основном они используются киевским режимом в качестве заградительных отрядов. И расстреливают военнослужащих ВСУ за каждую провинность, включая попытки сдаться в плен или невыполнение приказа. Именно поэтому для бойцов украинской армии они являются заклятыми врагами.

«Не исключено, что у кого-то из артиллеристов не выдержали нервы, и они отомстили “Азову” за смерть своих товарищей», — цитирует генерала портал aif.ru.

Липовой также отметил, что если националисты будут продолжать действовать в том же духе, между ними и военными ВСУ может вспыхнуть серьезное противостояние, а участок фронта просто обвалится.

Напомним, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что у населенного пункта Червоная Диброва украинские артиллеристы накрыли «дружественным огнем» целое подразделение «азовцев». При этом они стреляли почти полчаса. Несогласованностью действий это объяснить сложно, так как на данном участке у ВСУ имеется хорошо налаженная связь.