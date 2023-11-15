Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На 64-м году жизни умер один из основателей и вдохновителей рок-группы «Алиса» Андрей Шаталин. Гитарист входил в «золотой состав» коллектива и работал с ним до 2003 года.

О его смерти группа «Алиса» рассказала в социальных сетях. Причины и другие подробности не сообщаются.

«Андрей Германович Шаталин. 06.04.1960 — 13.11.2023. Царствия Небесного. Соболезнуем родным и близким», – говорится в сообщении группы.

Шаталин был автором композиций, гитаристом и аранжировщиком, играл также на клавишных. С «Алисой» он записал такие известные альбомы, как «Шабаш», «Черная метка», «БлокАда», «Для тех, кто свалился с Луны». В 2003 году музыкант решил покинуть коллектив и занялся сольной карьерой.

22 августа текущего года сообщалось об исчезновении Шаталина. Тогда поиском музыканта занимался поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Также ходили слухи о крупных долгах гитариста и серьезной депрессии.

Вам может понравиться

Среди сбежавших с позиций в Брянской области бойцов оказались братья-близнецы

В Брянской области произошло ЧП – с места несения службы сбежали шестеро военнослужащих ВС РФ. Среди них – братья-близнецы 2003 года рождения. Бойцы исчезли с позиций вместе с автоматами, что

Daily Mail: ошибки, допущенные при размораживании продуктов, могут навредить здоровью

Daily Mail опубликовало материал о правилах хранения и приготовления пищи. Издание привело комментарий специалиста по пищевой безопасности доктора Дарина Детвилера из Северо-Восточного университета в Бостоне. По его словам, следует с

Катя Лель раскрыла смысл фразы «джага-джага» из песни «Мой мармеладный»

Российская исполнительница Катя Лель раскрыла смысл фразы «джага-джага» из своей песни «Мой мармеладный». Эта песня стала вирусной в зарубежном сегменте социальной сети TikTok. По словам артистки, записавшей популярный трек еще