Житель обрушившейся в Астрахани пятиэтажки рассказал подробности трагедии. Он отметил, что за несколько часов до инцидента в стене дома была замечена глубокая трещина.

Мужчина был в своей квартире, когда услышал сильный треск. Он увидел, что на стене появилась трещина, которая быстро расширялась. Астраханец успел собраться и выйти на улицу, причем сперва он связался с МЧС и сообщил о дефекте.

В 17:57 сообщение о трещине получили в МЧС. Жители дома уже массово покидали квартиры, к 18:27 на улицу вышли 213 человек. Среди них – 37 детей.

Мужчина, позвонивший в МЧС, рассказал, что здание обрушилось практически у него на глазах.

Напомним, частичное обрушение пятиэтажки произошло на улице Привокзальной в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей – пенсионерке, которая проживала в доме.