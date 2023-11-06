Эдуард Г., который обвиняется в убийстве 16-летней девушки из Каменска-Уральского, раскрыл следствию новые подробности преступления.

Он заявил, что преследовал школьницу на велосипеде, чтобы с ней познакомиться. Когда мужчина догнал потенциальную жертву и вступил с ней в разговор, она отказалась с ним общаться. Это стало для Эдуарда своеобразным триггером.

Он утащил девушку с дорожки глубже в парк и повалил ее на землю. Школьница пыталась кричать, но обвиняемый положил руку ей на горло. По его словам, он ее не душил, а просто держал руку, пока она не замолчала.

Одновременно с этим девушка потеряла сознание, что напугало Эдуарда. Он забрал телефон и сбежал.

Издание «КП-Екатеринбург» отмечает, что велосипедист якобы признался в попытке убийства. Однако позже он заявил, что оговорил себя и отказался от показаний.