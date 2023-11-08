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В Сети продолжается активное обсуждение возможных причин приезда певицы Аллы Пугачевой в Россию. Примадонна уже уехала в Латвию, а версии продолжают появляться. Среди них можно выделить три наиболее вероятные.

Первая из них – это запись трех песен в студии «Салам» в Твери. Об этом сообщил телеграм-канал Shot, однако скорее всего версия все же неверная, так как ее опроверг сам владелец студии Михаил Саламов.

Вторая версия – Пугачева забрала из своего особняка в подмосковной деревне Грязь какие-то важные документы. Не исключено, что они являются чрезвычайно секретными, так как иначе Примадонна не приезжала бы за ними лично.

Еще одна версия гласит, что целью приезда Пугачевой в Россию была попытка снять со своего супруга Максима Галкина* статус иноагента. Авторы этого предположения отмечают, что у Примадонны все еще остались обширные связи в стране, поэтому она пытается повлиять на ситуацию.

Напомним, ранее первый зампред комитета по культуре в Госдуме РФ Александр Шолохов призвал запретить возможные концерты Аллы Пугачевой в России.

*Признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ

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