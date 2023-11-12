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Пользователи портала Reddit уже не раз публиковали истории об устройствах компании Apple, которые пролежав на дне водоема длительный промежуток времени продолжали исправно работать. Однако недавно один из пользователей сайта поделился историей о сгоревшем в костре iPhone.

Судя по опубликованным на сайте фотографиям, смартфон действительно побывал под воздействием высокой температуры. Силиконовый чехол практически полностью расплавился, а экран устройства в верхней и нижней части получил значительные повреждения. Однако целостность корпуса все же не была нарушена.

По словам автора публикации, когда он достал из костра обгоревший смартфон, то смог принять входящий вызов. Владелец также рассказал, что успел создать резервную копию данных устройства. При этом его iPhone продолжал работать пока полностью не разрядился. К сожалению, подзарядить аккумулятор устройства уже не удалось.

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