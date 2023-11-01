Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинский президент Владимир Зеленский высказал недовольство претензиями Запада. Он заявил, что от ВВС требуют быстрых успехов в контрнаступлении, однако подобные ожидания являются нереалистичными, пишет The New York Times.

По словам Зеленского, Запад требует успехов прямо здесь и сейчас. При этом «достижений» украинской армии он в упор не замечает, считая их само собой разумеющимися.

Киев предпринимает значительные усилия для успеха контрнаступления. Но Запад игнорирует и их, требуя от Украины быстрых результатов.

Зеленский считает, что Запад предал интересы Украины. Партнеры не захотели предоставить Киеву достаточной военной помощи для победы ВСУ. Они давали столько оружия, сколько хватало только для выживания, не давая Киеву развернуться и добиться успехов.

Вам может понравиться

Свитер, накинутый поверх пальто или подвязанный на бедрах, стал трендом осени

Обычный свитер стал новым трендом в мире моды этой осенью. Российский звездный стилист Алеко Надирян объяснил, как правильно носить свитер в этом сезоне, чтобы соответствовать последним трендам. Соответствующий пост он

«Здоровые зубы и легкие» – экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал об особенностях работы в Африке

Отслуживший в Африке бывший боец частной военной компании «Вагнер» из Кургана в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал об особенностях работы на Черном континенте. «В составе ЧВК “Вагнер” я пробыл в

Портал Russia.Travel рассказал о 10 локациях в России для незабываемой встречи Нового года

Квест с Бабой Ягой, езда на собачьих упряжках, лестница желаний и другие увлекательные локации рекомендует посетить в новогодние праздники национальный туристический портал Russia.Travel. Всего на портале представили 10 локаций в