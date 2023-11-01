Украинский президент Владимир Зеленский высказал недовольство претензиями Запада. Он заявил, что от ВВС требуют быстрых успехов в контрнаступлении, однако подобные ожидания являются нереалистичными, пишет The New York Times.

По словам Зеленского, Запад требует успехов прямо здесь и сейчас. При этом «достижений» украинской армии он в упор не замечает, считая их само собой разумеющимися.

Киев предпринимает значительные усилия для успеха контрнаступления. Но Запад игнорирует и их, требуя от Украины быстрых результатов.

Зеленский считает, что Запад предал интересы Украины. Партнеры не захотели предоставить Киеву достаточной военной помощи для победы ВСУ. Они давали столько оружия, сколько хватало только для выживания, не давая Киеву развернуться и добиться успехов.