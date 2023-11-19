Российские средства РЭБ подтвердили свою эффективность в борьбе с украинскими беспилотниками, сообщило издание The New York Times.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, пояснили, что комплексы радиоэлектронной борьбы глушат связь между оператором БПЛА и дроном. В результате последний просто падает на землю.

То же самое происходит и с беспилотниками, которые летят, используя навигацию GPS. Российские ВС прерывают соединение дрона со спутником и он либо сбивается с маршрута, либо тоже падает.

Возможность систем РЭБ воздействовать на GPS дает России преимущество, так как она затрудняет использование Киевом не только беспилотников, но и ракет с наведением по этой системе навигации. Кроме того, комплексы лишают противника радиосвязи.