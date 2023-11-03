Атака дронов-камикадзе «Герань» на Украину в ночь на 3 ноября стала самой масштабной за последние недели. Об этом пишет американское издание The New York Times.

Авторы отмечают, что на Украине эту атаку назвали проверкой возможностей украинской ПВО перед началом зимнего сезона.

Напомним, что с вечера 2 ноября и всю ночь взрывы гремели в разных регионах Украины. Об ударах по объектам военной, энергетической, промышленной инфраструктуры сообщили жители Харькова и Львова, Кировоградской и Николаевской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской областей.

Во Львовской области после удара БПЛА вспыхнул сильный пожар. В Харькове взлетел на воздух склад с боеприпасами, что спровоцировало мощную их детонацию.