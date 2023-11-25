Если НАТО решит вступить в прямое противостояние с Россией на Украине, военнослужащие Альянса сойдут с ума уже в первые дни на поле боя, рассказал немецкому изданию NTV украинский боевик.

Он отметил, что армии НАТО окажутся в абсолютно непривычных для себя условиях. Если же они подойдут к первой линии обороны ВС РФ, то просто сойдут с ума.

Оборудование, вооружение и опыт военнослужащих Альянса сильно отличаются от всего того, с чем они могут столкнуться на Украине. Вместо самолетов и танков, которые привыкли использовать страны НАТО, ВСУ задействуют пехоту, минометы и артиллерийские установки. Причем делают это в основном из-за нехватки ресурсов. Последние активно применяются и российской стороной.