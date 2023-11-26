Новосибирский зоопарк подготовил ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, трогательный видеоролик. На кадрах можно увидеть детенышей животных, живущих в зоопарке, с их мамами.

Сила материнской любви у животных проявляется по-разному. Она может отражаться нежностью в заботе о крошечных малышах, строгостью в случае опасности для потомства, бесстрашием при защите своего детеныша перед хищником.

В ролике показаны белые медведи, лемуры, манулы, ленивцы, медоеды и многие другие животные. На видео можно увидеть не только маленьких животных с их матерями, но и сотрудниц зоопарка, помогающих выкармливать малышей.

Если малыш животного остается без матери в естественной среде обитания, то он обречен на гибель. В условиях зоопарка на помощь маленьким животным приходят приемные матери, роль которых выполняют сотрудники зоопарка. Каждый выкормленный малыш для работниц зоопарка является для них приемным ребенком, которому они дарят свою заботу и материнскую любовь.