Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Певец Николай Носков в 2017 году перенес инсульт и сейчас продолжает бороться с последствиями тяжелого заболевания. При этом он организовывает концерты в разных городах страны.

Одно из таких мероприятий проходило в Сочи. При этом концерт так и не был отыгран до конца. Во время исполнения знаменитой песни «Снег», певцу внезапно стало плохо и он был вынужден уйти со сцены.

Музыканты не стали останавливаться и доиграли композицию до конца. При этом зрители подпевали, хорошо зная слова.

Николай Носков больше так и не появился на сцене. Организаторы концерта попросили поклонников не обижаться, так как певец сделал все возможное, чтобы выступить на концерте.

«Николай выступил как смог. И далее на всё воля Господня!» – сообщается в заявлении организаторов.

Операцию по удалению тромба 67-летнему Носкову сделали в 2017 году. Спустя год певец пережил второй ишемический инсульт и сейчас часто выезжает на сцену на коляске с кем-то из своих помощников. При этом оставить сцену он не может и пытается гастролировать, как только появляется такая возможность.

Вам может понравиться

Депутат Верховной рады Пипа сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Арестовича

На Украине возбуждено уголовное дело в отношении бывшего советника главы ОП Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом на своей странице в социальной сети сообщила депутат

В Екатеринбурге школьник зарезал свою 14-летнюю девушку из-за ревности, а после убил ее мать

В Сортировочном районе Екатеринбурга 16-летний школьник на фоне ревности убил свою 14-летнюю девушку ножом, после чего зарезал ее собаку. Потом подросток дождался возвращения 61-летней матери девушки с работы и хладнокровно

В Запорожье сбили беспилотник «Баба-яга» с 20 кг пластита и блоком Starlink

В Запорожской области российские военные сбили беспилотник «Баба Яга», который нес 20 килограммов взрывчатки. Телеграм-канал Mash сообщил, что ВСУ запустили дрон на позиции ВС РФ, но он был своевременно обнаружен