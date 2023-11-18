Певец Николай Носков в 2017 году перенес инсульт и сейчас продолжает бороться с последствиями тяжелого заболевания. При этом он организовывает концерты в разных городах страны.

Одно из таких мероприятий проходило в Сочи. При этом концерт так и не был отыгран до конца. Во время исполнения знаменитой песни «Снег», певцу внезапно стало плохо и он был вынужден уйти со сцены.

Музыканты не стали останавливаться и доиграли композицию до конца. При этом зрители подпевали, хорошо зная слова.

Николай Носков больше так и не появился на сцене. Организаторы концерта попросили поклонников не обижаться, так как певец сделал все возможное, чтобы выступить на концерте.

«Николай выступил как смог. И далее на всё воля Господня!» – сообщается в заявлении организаторов.

Операцию по удалению тромба 67-летнему Носкову сделали в 2017 году. Спустя год певец пережил второй ишемический инсульт и сейчас часто выезжает на сцену на коляске с кем-то из своих помощников. При этом оставить сцену он не может и пытается гастролировать, как только появляется такая возможность.