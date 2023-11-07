Компания Nike намерена судиться с производителями спортивной обуви Skechers и New Balance, которые якобы нарушили патентные права. Речь идет о технологии, с применением которой изготовлен верх кроссовок Nike Flyknit.

В исковом заявлении представители бренда указывают, что данную технологию разработали специалисты компании Nike. Она запатентована, но вышеупомянутые производители используют ее для производства своей обуви.

В компании New Balance уже отреагировали на иск. Ее представители заявили, что якобы придуманная Nike технология применяется в изготовлении спортивной обуви уже несколько десятков лет. Это традиционный способ, на который конкурент не имеет каких-либо исключительных прав.

Также в New Balance отметили, что компания уважает права интеллектуальной собственности но в данном случае иск Nike не имеет к ним никакого отношения.