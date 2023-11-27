Специалисты Калифорнийского университета провели исследование, в ходе которого обнаружили основной симптом, указывающий на возможность возникновения болезни Альцгеймера. Свою научную работу американские ученые опубликовали в издании Neurology.

По словам ученых, на развитие деменции у человека может указывать ускоренное сокращение гиппокампа. Именно этот отдел головного мозга отвечает за память, ориентацию в пространстве и эмоции человека.

Ученые отмечают, что объем гиппокампа постепенно сокращается при старении организма человека. Однако при определенных заболеваниях, в число которых входит деменция, это происходит значительно быстрее. Подобный эффект специалисты обнаружили при депрессивных состояниях человека и при болезни Кушинга.

Исследователи также отметили, что если изначально у человека был маленький размер гиппокампа, тем с большей скоростью он начинает уменьшаться с возрастом. По итогу, данный отдел мозга специалисты могут рассматривать, как биомаркер ранних стадий болезни Альцгеймера и ряда других нейродегенеративных заболеваний.