Боле 170 населенных пунктов в России пострадали в результате сильного урагана 19 ноября. В каких-то населенных пунктах нет электричества, в других даже отопления и водоснабжения. Во многих районах было приостановлено движение железнодорожного транспорта. Больше всего пострадали Алтайский край, республика Алтай, Омская область, Красноярский край, Кемеровская область.

По информации СМИ, в Новокузнецке погибло двое людей, находившихся в автомобиле, на который упало дерево. Еще двое пассажиров получили серьезные травмы. Также в Новокузнецке пострадала женщина. На нее рухнула вывеска с здания, сорванная порывом ветра. Сейчас пострадавшая находится в больнице.

В соцсетях местные жители размещают массу видеозаписей с последствиями урагана. На улицах масса поваленных деревьев, сорванные крыши домов, облицовка с многоэтажных зданий летает в воздухе, словно бумага. Серьезные разрушения получили дома в частном секторе.