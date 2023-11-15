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На входе в ресторан азербайджанской кухни в Воронеже несколько десятков посетителей получили повестки в военкомат. Об этом сообщает автор Телеграм-канала «Вести Воронежа».

«В ресторане “Форт” примерно 50-и азербайджанцам вручили повестки в военкомат. Силовики нагрянули в заведение, где большая компания праздновала день рождения вечером 14 ноября. Застолье сорвалось, так как у гостей в срочном порядке начали проверять документы. В итоге большинству отдыхающих вручили повестки якобы для прохождения срочной службы в армии России», – написал автор Телеграм-канала.

Также были опубликованы кадры, на которых можно увидеть сотрудников специального отряда быстрого реагирования (СОБР) в зале ресторана. Сотрудники правоохранительных органов проверяли документы у собравшихся на празднование посетителях ресторана.

Ранее стало известно, что на рынке в Челябинске получившим российское гражданство мигрантам, которые не встали вовремя на воинский учет, были вручены повестки в военкомат.

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