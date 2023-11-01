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В ночь на вторник неизвестными лицами был осуществлен поджог еврейской части Центрального кладбища в Вене. В настоящий момент правоохранители проводят расследование инцидента. Об этом написала на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) президент еврейской общины Австрии Оскар Дойч.

«Ночью на еврейской части Центрального кладбища (IV ворота) был устроен пожар. Выгорел вестибюль ритуального зала. На внешних стенах были нанесены свастики. Никто из людей не пострадал. Пожарные и полиция проводят расследование», – написала Дойч.

Официальные власти Австрии осудили действия злоумышленников. Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил: «Я решительно осуждаю нападение на еврейское кладбище в Вене. Антисемитизму нет места в нашем обществе, и борьба с ним будет вестись всеми политическими и конституционными средствами. Я надеюсь, что виновные будут быстро найдены».

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