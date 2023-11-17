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Запад опасается критиковать действия украинского президента Владимира Зеленского. Все дело в том, что в случае появления претензий к нему, автоматически возникнут вопросы – кому США и Европа поставляют вооружение и технику, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Это заявление он сделал в ходе заседания Организации объединенных наций, которое было созвано из-за гонений Украинской православной церкви на территории Украины.

Небензя пояснил, что Запад отлично видит гонения на каноническую церковь, однако делает вид, что ничего не замечает. Он опасается множества вопросов, связанных с поставками оружия.

«Зеленский и его режим находятся на полном довольствовании Запада и [президент Украины] шага не может ступить без его указания. Вряд ли сегодня кто-то из наших коллег отважится хоть на какой-то упрек в адрес украинского диктатора. К счастью, голоса разума все еще раздаются в мире», – заявил постпред России в ООН.

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