Запад опасается критиковать действия украинского президента Владимира Зеленского. Все дело в том, что в случае появления претензий к нему, автоматически возникнут вопросы – кому США и Европа поставляют вооружение и технику, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
Это заявление он сделал в ходе заседания Организации объединенных наций, которое было созвано из-за гонений Украинской православной церкви на территории Украины.
Небензя пояснил, что Запад отлично видит гонения на каноническую церковь, однако делает вид, что ничего не замечает. Он опасается множества вопросов, связанных с поставками оружия.
«Зеленский и его режим находятся на полном довольствовании Запада и [президент Украины] шага не может ступить без его указания. Вряд ли сегодня кто-то из наших коллег отважится хоть на какой-то упрек в адрес украинского диктатора. К счастью, голоса разума все еще раздаются в мире», – заявил постпред России в ООН.