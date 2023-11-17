Запад опасается критиковать действия украинского президента Владимира Зеленского. Все дело в том, что в случае появления претензий к нему, автоматически возникнут вопросы – кому США и Европа поставляют вооружение и технику, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

Это заявление он сделал в ходе заседания Организации объединенных наций, которое было созвано из-за гонений Украинской православной церкви на территории Украины.

Небензя пояснил, что Запад отлично видит гонения на каноническую церковь, однако делает вид, что ничего не замечает. Он опасается множества вопросов, связанных с поставками оружия.