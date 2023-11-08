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Многие, кто рассматривают вторичный автомобильный рынок, ищут вариант, который сочетает в себе простоту и надежность, и при этом может уложиться в бюджет, не превышающий 750 тысяч рублей. Эксперты составили список из пяти лучших автомобилей в данном ценовом диапазоне, которые гарантируют надежность.

На первом месте находится кроссовер Renault Duster, давно заслуживший репутацию надежного автомобиля. Этот внедорожник также славится экономичностью и невысокой стоимостью владения. За сумму около 750 тысяч рублей можно приобрести автомобили первого поколения, выпущенные в период с 2010 по 2012 год, с пробегом около 200 тысяч километров.

На втором месте нашлась отечественная LADA Vesta. В этом случае за 750 тысяч рублей можно найти экземпляры 2015—2017 годов выпуска с пробегом до 150 тысяч километров.

Также в рейтинг вошел чешский лифтбек Skoda Octavia, известный своим просторным багажником, идеальным для больших семей. В данном бюджете эксперты нашли автомобили третьего поколения, выпущенные в 2013—2014 году, с пробегом до 300 тысяч километров.

Среди «немецких» автомобилей нашлось место для седана Audi A4 третьего или четвертого поколения, выпущенного с 2006 по 2009 год. В пределах указанной стоимости можно найти автомобили с пробегом от 200 до 300 тысяч километров.

Завершает этот список компактный кроссовер Nissan Qashqai. В данном случае, эксперты рекомендуют обратить внимание на версии, выпущенные в период с 2007 по 2010 год, с пробегом до 300 тысяч километров.

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