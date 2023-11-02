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Специалисты американского медицинского центра при Университете Вандербильта разработали препарат, способный лечить ожирение. Употребление данного лекарства в сочетании с ведением здорового образа жизни поможет людям увеличить потерю лишнего веса на 21.1%. Результатами своей научной работы ученые поделились с изданием Nature.

Новый препарат получил название Тирзепатид. Он уже стал доступен в аптеках под торговым названием Mounjaro. Данное лекарство имитирует действие гормонов глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) и глюкозозависимого инсулинотропного полипептида (GIP).

Совместное воздействие данных гормонов стимулирует выработку инсулина в организме человека, замедляя процессы пищеварения. Таким образом, чувство голода не возникает долгое время после приема пищи. Таким образом, удается держать под контролем уровень сахара в крови, что в итоге способствует снижению веса.

Новый препарат уже прошел необходимые клинические испытания. 806 добровольцев приняли участие в исследовании данного лекарства, проводимого на протяжении 12-ти недель. Участники исследования были разделены на две группы: одни употребляли Тирзепатид, другие – плацебо. По итогу исследования, участники употреблявшие Тирзепатид, в среднем утратили на 21.1% больше лишних килограммов в сравнении с добровольцами, употреблявшими плацебо.

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