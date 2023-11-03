Настоящие американские истории убийств на Хэллоуин страшнее хэллоуиновских ужастиков

Забудьте о Майкле Майерсе. Издание Huffpost подготовило пять ужасающе-реальных историй об убийствах в «вечер всех святых».

Отец восьмилетнего Тимоти О’Брайана убил его в Хьюстоне 31 октября 1974 года, подарив отравленную конфету. Рональд О’Брайан дал Тимоти, его 5-летней сестре и соседскому мальчишке «Пикси Стикс» – бумажные трубочки с ароматизированным сахаром – которые он дополнил 2 дюймами цианида.

В тот вечер перед сном Тимоти позволили съесть одну из конфет из своей сумки со сладостями, и он выбрал ту самую «Пикси Стикс». Его отец спокойно наблюдал, как 8-летний сын высыпал яд себе в рот, и даже протянул ребенку прохладительный напиток, чтобы смыть с языка горький миндальный вкус.

Его мотив? Полисы страхования жизни, купленные О’Брайаном-старшим для каждого из своих детей. Тимоти был единственным, кто съел отравленную конфету, и фактически единственным ребенком, пострадавшим от отравленной конфеты в Хэллоуин, несмотря на ежегодные слухи и панику о пресловутом Кэндимэне.

Резня в семейном доме

В ночь на Хэллоуин в 2010-м 24-летний Уильям Лиске по прозвищу «Би Джей» жестоко убил своего отца Уильяма Лиске, мачеху Сьюзен Лиске и 23-летнего сводного брата Дерека Гриффина. Когда 16-летний брат Дерека, переночевавший у их биологического отца, обнаружил тела убитых родственников на следующее утро, он сначала подумал, что это такой хэллоуиновский розыгрыш. Кстати, днем позже тетя Би Джея, Сью Данмайер, погибла в результате пожара в своем гараже, но этот инцидент не был связан с трагедией в доме Лиске.

Би Джей, у которого имелась документально подтвержденная история психического заболевания, признал себя виновным в том, что ударил сводного брата молотком, а затем смертельно застрелил Уильяма и Сьюзен. Прокуроры заявили, что Сьюзен подверглась сексуальному насилию до или после ее смерти. Би Джей покончил с собой в тюрьме в 2015-м, спустя более чем четыре года после того, как признал себя виновным в убийствах, совершенных им на Хэллоуин.

Жестокое убийство Марты Моксли

Тело этой 15-летней девушки было обнаружено 31 октября 1975 года. Марта, жительница богатого поселка Гринвич в штате Коннектикут, оказалась забита насмерть клюшкой для гольфа. В последний раз ее видели тусовавшейся с Томасом Скейкелом, ее соседом и племянником Этель Скейкел Кеннеди, чей муж, сенатор Роберт Кеннеди, был убит семью годами ранее.

На суде за убийство девушки в 2000 году предстал младший брат Томаса Скейкела, Майкл. Это не опечатка – дело Моксли 25 лет оставалось нераскрытым. Но конечные результаты его расследования показали не только то, что колеса американского правосудия вращаются медленно – иногда они еще сбиваются с хода. Майкл Скейкел отсидел 10 лет в тюрьме, после чего ему было предоставлено новое судебное разбирательство на основании решения судьи о том, что его прошлый адвокат не представлял подзащитного должным образом.

В 2013 году убийца был освобожден под залог в $1,2 миллиона и после многолетней работы его нового адвоката прошлый приговор Майкла Скейкела был снят, последовало новое судебное разбирательство.

30 октября 2020 года – спустя 45 лет со дня, как 15-летнюю Марту в последний раз видели живой – прокуратура штата Коннектикут объявила, что не будет повторно выдвигать обвинение.

Убийства из-за яиц

21-летний Карл Джексон был смертельно ранен на Хэллоуине 1998 года 17-летним Кертисом Стерлингом, одним из группы подростков, с которыми он вступил в конфликт после того, как они забросали куриными яйцами машину его девушки.

По неофициальным данным «Нью-Йорк таймс», по меньшей мере 24 человека в период с 1984 по 2010 год были «серьезно ранены или убиты в результате ножевых ранений, перестрелок, избиений или несчастных случаев, вызванных конфликтами из-за бросания яиц во время Хэллоуина».

В статье 2010 года издание «Таймс» сообщило: «За два дня до Хэллоуина в 1994-м мужчину, выходящего из бара в Бруклине, забросали яйцами несколько подростков. Оскорбленный мужчина зарезал ножом одного из метателей яиц, 12-летнего ребенка. В 1996-м 10-летний бруклинский мальчик получил ранение в шею шальной пулей после того, как другого мужчину закидали яйцами на Хэллоуин. А 29 октября 2005 года 31-летний Джозеф Падро, брат детектива NYPD, был застрелен в Бронксе после того, как принялся преследовать группу подростков, бросавших яйца в его минивэн».

Неверный адрес

16-летний Йошихиро «Йоши» Хоттори, студент по обмену, имел трагическое несчастье постучать не в ту дверь. Это был канун Хэллоуина в 1992 году, в Батон-Руж (Луизиана). Он и его друг заблудились по дороге на вечеринку и ошибочно подумали, что нашли нужный дом, когда увидели хэллоуиновские украшения и номер 10311 (правильный номер дома, куда они спешили на вечеринку, был «10131»).

Когда домовладелец, 30-летний Родни Пирс, открыл дверь, Йоши принялся взволнованно объяснять ему, что они наконец-то добрались до вечеринки. Но, судя по всему, молодой японец не заметил, что у Пирса в руке был пистолет, из которого тот выстрелил в парня практически в упор.

Первоначально прокуратура не собиралась предъявлять Пирсу какое-либо обвинение. Но когда это дело все же было передано в суд после волны общественных протестов, присяжные поддержали доводы домовладельца о законной самообороне и признали его невиновным.