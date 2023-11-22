Под Авдеевкой ударом артиллерийских оружий или БПЛА были ликвидированы американский и канадский наемники Эрик Варгас и Брэд Стетфорд. «Российская газета» сообщает, что вместе с ними накрыло еще нескольких военнослужащих ВСУ, из которых двое были убиты, но их имена неизвестны.

Оба ликвидированных наемника служат в интернациональном легионе ВСУ с марта прошлого года, но в Авдеевку их перебросили совсем недавно. Боевики 16 ноября были отправлены на задание, но обратно их подразделение уже не вернулось, попав под обстрел.

Ранее также сообщалось о ликвидации канадского и американского наемников из так называемой «Избранной роты» (The Chosen company). «Солдаты удачи» также попали под обстрел и получили несовместимые с жизнью ранения.