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Оказавшийся в плену грузинский наемник ВСУ Георгий Гоглидзе заявил, что при подписании контракта ему обещали платить по 300 долларов США за каждого убитого русского солдата. Видеозапись его допроса опубликовало в Сети Минобороны РФ.

Гоглидзе был завербован на территории ФРГ и подписал контракт с ВСУ. Перед отправкой на фронт в составе 2-го интернационального легиона боевик прошел обучение, которое проводили польские, немецкие, американские и французские инструкторы.

В первые дни ноября военнослужащие ВС РФ, которые участвуют в боевых действиях под Работино и Вербовым на Запорожском направлении, рассказали о появлении большого количества наемников из Франции и Польши. Также на этом участке фронта они столкнулись с множеством афроамериканских военных. Все наемники были хорошо вооружены и использовали технику Североатлантического альянса.

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