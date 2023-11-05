Над южными регионами России и Украины в настоящий момент можно наблюдать редчайшее природное явление – полярное сияние «Аврора». Небо при нем окрашивается в ярко-красный цвет, что является следствием повышенной солнечной активности.

О северном сиянии в социальных сетях и мессенджерах пишут жители Донбасса, Ростовской, Белгородской и Херсонской областей России, а также одесского, николаевского и харьковского регионов на Украине.

Солнечная активность провоцирует все новые вспышки, мощность которых постоянно повышается. Корональная масса выбрасывается с огромной силой и долетает до нашей планеты, вступая во взаимодействие с ее магнитным полем. Именно из-за этого появляется полярное сияние «Аврора», которое отличается эффектным ярко-красным цветом.