Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Запорожской области украинская артиллерия, по всей вероятности, перепутала своих же пехотинцев с военнослужащими ВС России и активно вела по ним огонь. Такая информация сообщается в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В ТГ была опубликована запись с дрона. Ее прислали российские военнослужащие, проходящие военную службу в районе населенного пункта Вербовое. На видео можно рассмотреть, что по пехоте противника велся огонь артиллерией ВСУ.

Стоит отметить, что украинские боевики так и не поняли, по кому они наносили удары. Как сообщил источник ТГ, сначала и русские военнослужащие думали, что украинская артиллерия бьет «по нашим». В итоге выяснилось, что артиллерия ВСУ атаковала свои же формирования.

«Такой вот случай при активных боевых действиях. Укры думали, что это наши, и мы сначала думали, что это наши, потом выяснили, что враги», – заявил источник автору Телеграм-канала.

Отмечается, что обстрел велся около получаса. По предварительным данным, выживших не осталось.

Вам может понравиться

Казаки бригады «Дон» потопили на Днепре баржу с бронированным буксиром ВСУ

На Днепре у поселка Покровское была обнаружена и потоплена баржа с бронированным буксиром ВСУ, которая перемещалась к российским позициям. Об этом РИА Новости сообщил военнослужащий взвода беспилотников отряда «Хопер». Он

Фигуристки Щербакова и Загитова позировали на красной дорожке в вечерних платьях

На ежегодной премии издания The Voice фигуристки Анна Щербакова и Алина Загитова появились в вечерних платьях и позировали фотографам на красной дорожке. Так, Олимпийская чемпионка 2022 года появилась на мероприятии

В Сети опубликовали видео с танцующей Ириной Винер под Лепса на концерте в Дубае

Советский и российский тренер по художественной гимнастике Ирина Винер побывала на концерте Григория Лепса и Тимати в Объединенных Арабских Эмиратах. Соответствующее видео было опубликовано авторами Телеграм-канала StarHit. Грандиозная вечеринка Big