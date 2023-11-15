В Запорожской области украинская артиллерия, по всей вероятности, перепутала своих же пехотинцев с военнослужащими ВС России и активно вела по ним огонь. Такая информация сообщается в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

В ТГ была опубликована запись с дрона. Ее прислали российские военнослужащие, проходящие военную службу в районе населенного пункта Вербовое. На видео можно рассмотреть, что по пехоте противника велся огонь артиллерией ВСУ.

Стоит отметить, что украинские боевики так и не поняли, по кому они наносили удары. Как сообщил источник ТГ, сначала и русские военнослужащие думали, что украинская артиллерия бьет «по нашим». В итоге выяснилось, что артиллерия ВСУ атаковала свои же формирования.

«Такой вот случай при активных боевых действиях. Укры думали, что это наши, и мы сначала думали, что это наши, потом выяснили, что враги», – заявил источник автору Телеграм-канала.

Отмечается, что обстрел велся около получаса. По предварительным данным, выживших не осталось.