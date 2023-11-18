Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своем Телеграм-канале видео презентации песни об Иркутской области. Отмечается, что в День Иркутской области на выставке-форуме «Россия», проводимой на ВДНХ в Москве, известная арт-группа SOPRANO Турецкого исполнила композицию, посвященную великому Приангарье.

«Автор музыки и текста – Сергей Ковалевский. Великолепное исполнение – полюбившаяся иркутянам арт-группа SOPRANO Турецкого», – написал Игорь Кобзев.

В рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ в честь празднования Дня Иркутской области 17 ноября состоялся гастрономический фестиваль и показ национальных костюмов. Кроме того, были презентованы книги, проведены мастер-классы и даже был проведен розыгрыш путевок на Байкал. Руководство Иркутской области также подписало соглашение о сотрудничестве с общественными организациями, инвесторами и другими субъектами Российской Федерации.