Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» была проведена настоящая свадебная церемония для сотрудников космодрома «Восточный». В пятницу, 10 ноября сотрудники космодрома «Восточный» Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко вступили в брак и обменялись кольцами. Обручальные кольца были вынесены человеком в космическом скафандре.

Церемония бракосочетания была названа «Днем космического масштаба». Молодожены приехали из Амурской области. С торжественным событием молодоженов поздравил губернатор региона Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков и гендиректор АО «ЦЭНКИ – Космодромы России» Николай Нестечук.

«Не у каждого получится сыграть свадьбу так, как играете ее вы… У экспозиции Амурской области на выставке “Россия” самая главная тема – тема космодрома “Восточный”, это будущее нашей страны», – обратился к молодоженам губернатор.

Международная выставка-форум «Россия» будет проводиться с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации самых важных достижений России во всевозможных отраслях экономики. 89 российских регионов представят на данной выставке свои экспозиции.

Вам может понравиться

Полковник Баранец: все АЭС России в 1500 км от украинской границы являются целью Киева

Атомные электростанции России, которые располагаются ближе полутора тысяч километров от украинской границы, могут превратиться в цели для ВСУ. Киев будет задействовать для атак на АЭС ударные беспилотные аппараты, считает военный

Продюсер Морозов назвал Слепакова никому не интересным артистом «квартирного жанра»

Бывший резидент «Камеди», сценарист и музыкант Семен Слепаков (физическое лицо, признанное в России иностранным агентом) во время новогодних праздников останется не у дел. Об этом в беседе с «АиФ» заявил

Топ-модель Ирина Шейк рассказала в интервью Elle USA о своем детстве в России

Российская супермодель и актриса Ирина Шайхлисламова, более известная как Ирина Шейк, приняла участие в фотосессии американского журнала Elle USA. Россиянка предстала в нескольких дерзких образах, авторам которых выступил известный стилист