На ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» была проведена настоящая свадебная церемония для сотрудников космодрома «Восточный». В пятницу, 10 ноября сотрудники космодрома «Восточный» Алёна Кузьмина и Александр Андрейченко вступили в брак и обменялись кольцами. Обручальные кольца были вынесены человеком в космическом скафандре.

Церемония бракосочетания была названа «Днем космического масштаба». Молодожены приехали из Амурской области. С торжественным событием молодоженов поздравил губернатор региона Василий Орлов, космонавт Сергей Корсаков и гендиректор АО «ЦЭНКИ – Космодромы России» Николай Нестечук.

«Не у каждого получится сыграть свадьбу так, как играете ее вы… У экспозиции Амурской области на выставке “Россия” самая главная тема – тема космодрома “Восточный”, это будущее нашей страны», – обратился к молодоженам губернатор.

Международная выставка-форум «Россия» будет проводиться с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Она организована для демонстрации самых важных достижений России во всевозможных отраслях экономики. 89 российских регионов представят на данной выставке свои экспозиции.