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В Екатеринбурге злостный неплательщик алиментов задолжал своей собственной дочери 680 тысяч рублей. Судебные приставы эвакуировали автомобиль премиум-класса Audi A8 горе-отца на штрафплощадку, откуда она уйдет с молотка, если он не оплатит свой долг. Об этом сообщает портал E1.RU.

«В случае если должник не приступит к погашению задолженности, транспортное средство будет передано на оценку и последующую реализацию в ТУ Росимущества. Если иномарку никто не приобретет, машина перейдет в пользование подрастающей дочке», – сообщает пресс-служба судебных приставов Свердловской области.

Ранее 60-летний житель Екатеринбурга через суд пытался взыскать алименты с собственной покойной матери. Мужчина требовал, чтобы алименты были выплачены законным наследником имущества умершей, а именно его собственным сыном. Однако суд ответил мужчине отказом из-за отсутствия доказательств в необходимости осуществления выплат по алиментам в его отношении покойной матерью.

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