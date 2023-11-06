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Ближе к ночи в воскресенье в Одессе снова гремели взрывы. Украинский телеканал «Общественное» заявил как минимум о 4 ракетных ударах, передает РИА Новости.

Подробностей о пораженных целях киевская сторона пока не раскрывает, имеется лишь информация о попадании одной из ракет или, что более вероятно, зенитного боезаряда ВСУ рядом с Художественным музеем Одессы. Здание получило ряд повреждений, но, по словам мэра города Геннадия Труханова, экспонаты не пострадали.

Напомним, первая серия ракетных ударов была нанесена около 16:30. Тогда боезаряды поразили цели в Черноморске (Ильичевске) под Одессой и в самом областном центре. В 22:06 Жемчужину у моря атаковали дроны-камикадзе «Герань», несколько БПЛА сбила ПВО, остальные успешно попали по намеченным мишеням.

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