В ночь на 25 ноября ВС РФ атаковали Украину рекордным количество дронов-камикадзе «Герань». При этом подавляющее большинство беспилотников наносили удары по Киеву, написал в своем тг-канале командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Он уточнил, что всего было 75 беспилотных летательных аппаратов. Более 40 из них с нескольких направлений одновременно атаковали столицу Украины. При этом атака продолжалась почти 7 часов подряд.

Жители Киева, напомним, сообщали, что взрывы гремели в Голосеевском районе, в центре и на Троещине, а также неподалеку от аэропорта Жуляны. По последнему пришлось больше всего ударов.

Кроме того, пока известно о взрывах в Кировограде. Информация о других атаках пока не раскрывается.