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В одном из портов Одесской области под ракетный удар попало судно под флагом Либерии, которое должно было перевозить железную руду с Украины в Китай, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на украинские СМИ.

В телеграм-канале оперативного командования «Юг» говорится о попадании по судну ракеты тактической авиации.

«Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии в момент его захода в порт. Трое членов экипажа — граждане Филиппин — ранены, один из них госпитализирован», — пишут украинские медиаресурсы.

Кроме того, сообщается о гибели лоцмана судна. Напомним, командование ВС РФ неоднократно заявляло, что не наносит ударов по гражданским объектам на территории Украины. Атаки на тыловые районы необходимы для уничтожения военной инфраструктуры, а также вооружения и боеприпасов, поставляемых Киеву Западом.

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