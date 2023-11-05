Российские ВС эвакуировали с поля боя четыре поврежденных немецких танка Leopard 2 последних модификаций, сообщили украинские медиаресурсы.

Портал «Военное обозрение» рассказал, что в ходе боевых действий Киев теряет огромное количество техники советского и западного образца. При этом многие боевые машины получают незначительные повреждения и не могут продолжать движение.

Из-за интенсивного огня российской артиллерии эвакуировать эту технику ВСУ не в состоянии, поэтому она становится законными трофеями военнослужащих ВС РФ.

Именно это и произошло на Запорожском и Авдеевском направлениях. Четыре «Леопарда», подорвавшихся на минах и подбитых ударами дронов-камикадзе, остались на поле боя и были эвакуированы российскими бойцами. Они немного повреждены, но находятся в отличном состоянии и после восстановления смогут участвовать в боях уже на стороне ВС РФ.