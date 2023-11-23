Российские военные аналитики сообщают, что в рамках учений сил Североатлантического альянса в Балтийском море может быть отработан сценарий по захвату части территории Российской Федерации. Активная фаза маневров военного блока началась 22 ноября. Впервые учениями руководит новый член альянса – Финляндия.

К северо-западным границам Российской Федерации подошло 30 кораблей и 20 самолетов. В учениях задействовано более 5 тысяч военнослужащих. Сценарий учений, объявленный официально, не скрывает наступательного характера.

На данный момент натовская техника находится примерно в 200 км от границы с Россией. Территория проводимых учений охватила южное побережье Финляндии, Аландские острова и западную часть Финского залива.

Подобные учения силы Североатлантического альянса проводят регулярно. Но в нынешнем году, по словам экспертов, они стали нести достаточно агрессивный характер. Как заявил финский командующий учениями Юхапекка Раутава, противоминные корабли были привлечены «неслучайно».