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На иракском телеканале Al Rabiaa появилась видеозапись россиянки Елизаветы Цурковой, которая была похищена несколько месяцев назад из Израиля. На видеозаписи женщина признается в совершении подрывной деятельности под руководством американских и израильских спецслужб.

Согласно со слов Цурковой в ее видеообращении, она «работала в Сирии с целью построения связей Израиля и демократических сил Сирии на северо-востоке страны». Она рассказала, что была завербована МОССАДом и ЦРУ. После завершения работы в Сирии, заданием Цурковой была нормализация отношений иракской либеральной оппозиции и разжигание конфликтов между иракскими шиитами. В данном видеоролике Елизавета Цуркова призвала добиться ее освобождения. Кроме того, она подвергла критике действия Израиля в секторе Газа.

В июле израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что пропавшая без вести Елизавета Цуркова удерживается шиитскими ополченцами. По словам российского посла в Ираке Эльбруса Кутрашева, обращений по поводу похищения гражданки РФ дипломатическая миссия не получала. Поэтом и не связывалась с иракским правительством по данному поводу. Власти Ирака заявили, что по данному делу проводится расследование.

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