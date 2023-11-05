Стремительно изменяющаяся геополитическая ситуация в мире абсолютно не беспокоит британского монарха Карла III, который занят открытием собственной пиццерии. Об этом пишут ведущие мировые средства массовой информации.

Обозреватель издания Bild* Эйлин Крамер в своем Телеграм-канале пишет: «У короля Англии новая работа – хозяин пиццерии. Будто у него мало дел, а в семейном бюджете не хватает денег».

Подобная реакция журналистов последовала после новости об открытии в шотландском замке Балморал, являющегося собственностью королевской семьи Великобритании, открылась пиццерия Mews Cafe. Примечательно, что именно в этом месте в сентябре прошлого года скончалась мать Карла III королева Великобритании Елизавета II.

При этом несмотря на упреки журналистов, фанаты королевской семьи спешат со всех уголков мира, чтобы успеть посетить новое заведение и прикоснуться к частичке британской монархии лично. В заведении можно заказать пиццу «Королевский огород», в которой будет использована зелень и овощи, выращенные неподалеку от королевского замка, или фирменную пиццу «Балморал» с бараньим ливером, курицей и беконом. Одна порция обойдется посетителям в 17 евро (около 1683 рубля).

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