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Командование американской базы ВВС распорядилось произвести проверку существования вероятного источника заражения детей редкой опухоль головного мозга на базе Кэннон. За последние 13 лет в семьях военнослужащих на этой базе было диагностировано три случая заболевания DMG/DIPG у детей. Источник: Stars and Stripes.

В сентябре 2022-го командованию базы ВВС стало известно о потенциальном кластере рака, известном как диффузная глиома средней линии/диффузная внутренняя глиома понта, или DMG/DIPG. Эпидемиологическая консультационная служба Школы аэрокосмической медицины ВВС в январе 2023-го начала оценку происшествий в Кэнноне и, как ожидается, соберет необходимые данные для исследования к концу этого года.

«Ваши опасения – это наши опасения», – заявил в пресс-релизе об исследовании полковник Брент Грир, замкомандира 27-го подразделения спецопераций, штаб-квартира которого находится на базе в Нью-Мексико.

«Мы ценим ваше терпение, поскольку мы продолжаем собирать и оценивать данные, чтобы предоставить вам как можно более полную информацию. Нашим приоритетом номер один является здоровье и безопасность воздушных десантников и их семей, и мы берем на себя ответственность очень серьезно расследовать эти риски для здоровья. Наши сердца по-прежнему с семьями, которые потеряли близких из-за рака DMG/DIPG, либо сталкиваются с любым видом детского рака в настоящее время».

На базе ВВС в Нью-Мексико пытаются найти очаг детского рака

Слишком частые случаи

Диагнозы детей с базы Кэннон стали известны командованию ВВС через частную группу родителей в «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ), сообщила Джозлин Молетт, пресс-секретарь 27-го крыла спецопераций. Руководители базы посчитали, что эта тема заслуживает особого внимания, и обратились в Школу аэрокосмической медицины для запуска полноценного исследования.

НКО «Американское онкологическое общество» описало кластер на базе Кэннон как большее, чем ожидалось, если исходить из числа случаев рака среди группы людей, базирующихся в определенном регионе за определенный период времени. По данным этой некоммерческой организации, рак не обязательно должен иметь общую причину, а кластеры могут возникать случайно.

Однако случаи рака DMG/DIPG обычно встречаются очень редко. Поэтому исследование было расширено и включило в себя частоту диагностики всех форм рака головного мозга среди детей. Из командования ВВС США сообщили, что консультируются по поводу своего исследования с Центром опухолей головного мозга при Детской больнице г. Цинциннати – с ведущими экспертами по этим опухолям. Также ведутся консультации с Минздравом штата Нью-Мексико, чтобы собрать данные о заболеваемости этой формой рака мозга среди детей гражданского населения, проживающих на территориях вблизи базы ВВС.

На базе ВВС в Нью-Мексико пытаются найти очаг детского рака

Крупная база

Сама по себе авиабаза, где проводятся спецоперации американских ВВС, расположена неподалеку от города Кловис, а также недалеко от границы между Нью-Мексико и Техасом. По данным базы ВВС, она оказывает поддержку примерно 7800 военнослужащим, гражданским служащим и членам их семей. На территории базы размещены самолеты AC-130J «Призрачный гонщик, MC-130J «Коммандо II», CV-22 B «Оспрей», U-28A «Драко» и беспилотники MQ-9 «Жнец».

Ежегодно лишь у 300 детей в Штатах диагностируют DMG/DIPG, и причина его возникновения неизвестна, рассказал доктор Пит де Бланк, глава медицинского направления в Детском центре опухолей головного мозга Цинциннати.

«Это напоминает об ужасной удаче», – заявил де Бланк. «На самом деле у нас нет четкого представления о том, что способно вызвать DIPG».

Врачи не добились успеха в применении химиотерапии при этих опухолях, вместо этого им приходится использовать лучевую терапию, чтобы замедлить их рост. По словам де Бланка, средняя продолжительность жизни у детей с диагнозом опухолей DMG/DIPG составляет порядка 11 месяцев.

Он отметил, что благодарен за такие исследования, как проводимое в Кэнноне, которое, возможно, поможет наконец выяснить, что именно способствует образованию этих видов рака. По его словам, любая дополнительная информация может способствовать улучшению схемы лечения и повысить шансы для будущих пациентов.

По данным ВВС, с 2010 года на базе Кэннон у троих детей был диагностирован DMG/DIPG. В этом периоде также были восемь лет, в ходе которых не было диагностировано ни одного случая такого заболевания. Пока что не удалось обнаружить никаких параллелей, к примеру, род занятий родителей или продолжительность пребывания семей на базе до постановки диагноза их детям.

Хотя родители, возможно, хотят чувствовать себя защищенными по отношению к их детям, хотят найти способы изменить ужасную тенденцию и предотвратить эту болезнь, отметил де Бланк, в действительности он не видит каких-либо причин к панике.

«Пока что я не вижу ничего, что заставило бы меня уверенно предположить наличие на авиабазе некого источника, вызывающего эти опухоли», – заявил он.

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