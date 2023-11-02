На базе ВВС в Нью-Мексико пытаются найти очаг детского рака

Командование американской базы ВВС распорядилось произвести проверку существования вероятного источника заражения детей редкой опухоль головного мозга на базе Кэннон. За последние 13 лет в семьях военнослужащих на этой базе было диагностировано три случая заболевания DMG/DIPG у детей. Источник: Stars and Stripes.

В сентябре 2022-го командованию базы ВВС стало известно о потенциальном кластере рака, известном как диффузная глиома средней линии/диффузная внутренняя глиома понта, или DMG/DIPG. Эпидемиологическая консультационная служба Школы аэрокосмической медицины ВВС в январе 2023-го начала оценку происшествий в Кэнноне и, как ожидается, соберет необходимые данные для исследования к концу этого года.

«Ваши опасения – это наши опасения», – заявил в пресс-релизе об исследовании полковник Брент Грир, замкомандира 27-го подразделения спецопераций, штаб-квартира которого находится на базе в Нью-Мексико.

«Мы ценим ваше терпение, поскольку мы продолжаем собирать и оценивать данные, чтобы предоставить вам как можно более полную информацию. Нашим приоритетом номер один является здоровье и безопасность воздушных десантников и их семей, и мы берем на себя ответственность очень серьезно расследовать эти риски для здоровья. Наши сердца по-прежнему с семьями, которые потеряли близких из-за рака DMG/DIPG, либо сталкиваются с любым видом детского рака в настоящее время».

Слишком частые случаи

Диагнозы детей с базы Кэннон стали известны командованию ВВС через частную группу родителей в «Фейсбук» (соцсеть запрещена в РФ), сообщила Джозлин Молетт, пресс-секретарь 27-го крыла спецопераций. Руководители базы посчитали, что эта тема заслуживает особого внимания, и обратились в Школу аэрокосмической медицины для запуска полноценного исследования.

НКО «Американское онкологическое общество» описало кластер на базе Кэннон как большее, чем ожидалось, если исходить из числа случаев рака среди группы людей, базирующихся в определенном регионе за определенный период времени. По данным этой некоммерческой организации, рак не обязательно должен иметь общую причину, а кластеры могут возникать случайно.

Однако случаи рака DMG/DIPG обычно встречаются очень редко. Поэтому исследование было расширено и включило в себя частоту диагностики всех форм рака головного мозга среди детей. Из командования ВВС США сообщили, что консультируются по поводу своего исследования с Центром опухолей головного мозга при Детской больнице г. Цинциннати – с ведущими экспертами по этим опухолям. Также ведутся консультации с Минздравом штата Нью-Мексико, чтобы собрать данные о заболеваемости этой формой рака мозга среди детей гражданского населения, проживающих на территориях вблизи базы ВВС.

Крупная база

Сама по себе авиабаза, где проводятся спецоперации американских ВВС, расположена неподалеку от города Кловис, а также недалеко от границы между Нью-Мексико и Техасом. По данным базы ВВС, она оказывает поддержку примерно 7800 военнослужащим, гражданским служащим и членам их семей. На территории базы размещены самолеты AC-130J «Призрачный гонщик, MC-130J «Коммандо II», CV-22 B «Оспрей», U-28A «Драко» и беспилотники MQ-9 «Жнец».

Ежегодно лишь у 300 детей в Штатах диагностируют DMG/DIPG, и причина его возникновения неизвестна, рассказал доктор Пит де Бланк, глава медицинского направления в Детском центре опухолей головного мозга Цинциннати.

«Это напоминает об ужасной удаче», – заявил де Бланк. «На самом деле у нас нет четкого представления о том, что способно вызвать DIPG».

Врачи не добились успеха в применении химиотерапии при этих опухолях, вместо этого им приходится использовать лучевую терапию, чтобы замедлить их рост. По словам де Бланка, средняя продолжительность жизни у детей с диагнозом опухолей DMG/DIPG составляет порядка 11 месяцев.

Он отметил, что благодарен за такие исследования, как проводимое в Кэнноне, которое, возможно, поможет наконец выяснить, что именно способствует образованию этих видов рака. По его словам, любая дополнительная информация может способствовать улучшению схемы лечения и повысить шансы для будущих пациентов.

По данным ВВС, с 2010 года на базе Кэннон у троих детей был диагностирован DMG/DIPG. В этом периоде также были восемь лет, в ходе которых не было диагностировано ни одного случая такого заболевания. Пока что не удалось обнаружить никаких параллелей, к примеру, род занятий родителей или продолжительность пребывания семей на базе до постановки диагноза их детям.

Хотя родители, возможно, хотят чувствовать себя защищенными по отношению к их детям, хотят найти способы изменить ужасную тенденцию и предотвратить эту болезнь, отметил де Бланк, в действительности он не видит каких-либо причин к панике.

«Пока что я не вижу ничего, что заставило бы меня уверенно предположить наличие на авиабазе некого источника, вызывающего эти опухоли», – заявил он.