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Конец сентября для ВСУ стал фатальным. Буквально на всех участках фронта начались серьезные кризисы, устранять которые пришлось введением в бой последних резервов, пишет польский портал Myśl Polska.

Обозреватель Кшиштоф Подгурский, перевод публикации которого представляет РИА Новости, напомнил, что именно в конце сентября российские ВС избрали и успешно задействовали тактику активной обороны. Это моментально создало «пожары» в оборонительных порядках ВСУ.

Главнокомандующему Валерию Залужному пришлось постоянно передислоцировать силы с одного участка на другой, что совершенно запутало ситуацию. Помимо этого, началась очередная мобилизация резервов.

Несмотря на это, Россия все равно перехватила инициативу и сейчас наступает практически на всех направлениях. Тот, кто пытается утверждать обратное и продолжает верить в мифическую победу Украины – просто дилетант, отметил Подгурский.

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