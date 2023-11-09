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В распоряжении российских войск ПВО появилась уникальная ракета, которая не имеет аналогов в мире. Кроме того, ВПК РФ производит больше средств противовоздушной обороны, чем все страны НАТО вместе взятые, пишет РИА Новости со ссылкой на американский журнал Military Watch.

Недавно задействованная Россией загоризонтная ракета 40Н6, по словам авторов статьи, может перехватывать как крылатые ракеты, так и самолеты. Причем делает это с большого расстояния. Ни одна система ПВО в мире не способна справляться с подобной задачей.

При этом комплексы С-400 «Триумф», для которых данная ракета и разработана, могут сбивать воздушные цели, летящие на минимальной высоте.

Также авторы отметили, что основная масса зенитных ракет не в состоянии сбивать низколетящие цели с большого расстояния из-за естественного изгиба планеты. Но российские боезаряды успешно справляются с этим, обладая «бесподобными возможностями».

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