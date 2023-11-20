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МВД России объявило в розыск Народную артистку Украины Джамалу (настоящее имя – Сусана Джамаладинова). В 2016 году певица стала победительницей международного музыкального конкурса «Евровидение» с композицией «1944». По какой статье Уголовного Кодекса России обвиняется украинская артистка, в базе данных МВД не уточняется.

Однако в Телеграм-канале Shot сообщается, что украинская артистка фигурирует в уголовном деле, возбужденном по статье 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Поводом является опубликованный пост Джамалы в социальных сетях в апреле 2022 года о событиях в Буче, в котором она распространяла неправдивую информацию в отношении российской армии. Отмечается, что Джамала вошла в список украинских артистов, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, сроком на 50 лет. В данном списке числится еще 31 украинский артист.

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