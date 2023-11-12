Мигрант из Средней Азии применил насилие к сотруднику метрополитена и был тут же задержан случайными прохожими, сообщил телеграм-канал Следственного комитета.

Сотрудник ГКУ «Организатор перевозок» остановил уроженца Средней Азии, так как тот пытался проехать на метро без билета. Однако мигрант не стал подчиняться, а применил силу. Москвичи задержали дебошира и передали полиции.

В Следственном комитете сообщили о возбуждении в отношении правонарушителя уголовное дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Сейчас правоохранители устанавливают все детали инцидента, проводят необходимые следственные и процессуальные действия. Отчет о промежуточных результатах уже затребовал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.